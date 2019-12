Tørstig koala stopper cyklister for vand i hederamte Australien

En video af tørstig koala, der tager kontakt til en gruppe cyklister på en vej nær Adelaide, er gået viralt.

Under en hedebølge i den australske delstat South Australia tog en tørstig koala torsdag kontakt til en gruppe cyklister for at få vand.

Cyklisterne, der befandt sig i nærheden af byen Adelaide, spottede koalaen midt på vejen. Da de stoppede tog koalaen kontakt og så ud til at række ud efter deres vandflasker.

Det fortæller Anna Heusler, en af cyklisterne, til det australske medie 7 News.

- Vi stoppede naturligvis op, vi ville hjælpe koalaen med at komme væk fra vejen, siger hun.

- Jeg stoppede på min cykel, og så kom den direkte hen til mig - ret hurtigt for en koala - og da jeg gav den vand fra vores vandflasker, kravlede den helt op på min cykel.

Hun har efterfølgende delt en video af episoden på det sociale medie Instagram, som hurtigt gik viralt.

På under et døgn er videoen blevet set flere end 55.000 gange.

Australien er i disse uger ramt af høje temperaturer, tørke og voldsomme brande, som har ødelagt store dele af koalaernes levesteder.

/ritzau/dpa