Tortureret ekspræsident og kvindeforkæmper bliver ny chef i FN

Den tidligere chilenske præsident Michelle Bachelet blev fredag enstemmigt godkendt som FN's nye menneskerettighedschef.

Efter godkendelsen brød diplomater fra de 193 FN-lande ud i klapsalver.

- Jeg er dybt ydmyg og beæret over at kunne annoncere min accept som FN's nye højkommissær for menneskerettigheder. Jeg takker generalsekretær António Guterres og generalforsamlingen for at betro mig denne vigtige opgave, skriver Michelle Bachelet på Twitter.

FN's generalsekretær, António Guterres, begrunder, hvorfor Bachelet er den rigtige person til jobbet:

- Hun var den første kvindelige præsident i Chile, den første leder af UN Women (FN's organisation for ligestilling, red.), en overlever af brutalitet fra en chilensk diktator og en læge, som forstår folks behov for sundhed og økonomiske og sociale rettigheder.

Guterres tilføjer, at den 66-årige socialist har levet "i diktaturets mørke".

Michelle Bachelets far blev fængslet for forræderi for at modsætte sig det militærkup, der i september 1973 afsatte den marxistiske præsident Salvador Allende og indsatte den højreorienterede general Augusto Pinochet i stedet.

Bachelet og hendes mor blev tortureret i et hemmeligt fængsel i to uger, før det lykkedes dem at flygte i eksil. Hendes far, general Alberto Bachelet, døde af et hjertestop efter at være blevet tortureret i månedsvis.

Generalsekretær António Guterres siger til journalister, at Michelle Bachelet overtager jobbet på et tidspunkt, hvor menneskerettigheder er udfordret.

- Had og ulighed er voksende, siger han.

- Respekt for internationale, humanitære love og menneskerettighedslove er dalende. Pladsen for civilsamfundet skrumper, og pressefriheden er under pres, tilføjer han.

Michelle overtager jobbet fra Zeid Ra'ad al-Hussein 1. september.

/ritzau/AP