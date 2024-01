Tradition om at spise hundekød kan blive ulovlig i Sydkorea

Sydkoreas parlament forventes tirsdag at stemme for et lovforslag, der skal udfase salg og indtag af hundekød i landet. Det vil i så fald blive slutningen på en flere hundrede år gammel tradition.

Det skriver Reuters.

At spise hundekød blev engang set som en måde, hvorpå man kunne forbedre sin udholdenhed over for Sydkoreas varme somre med en høj luftfugtighed.

Men kødet er med tiden blevet en sjældenhed, og bliver i dag primært spist af ældre personer. Flere sydkoreanere betragter nu hunde som kæledyr og kritik af, hvordan hundene bliver slagtet, er taget til.

Støtten til et forbud mod salg og indtag af hundekød er ligeledes vokset, siden landets præsident, Yoon Suk-yeol, tiltrådte.

Suk-yeol er kendt som en offentlig dyreven, der har adopteret adskillige gadehunde og -katte sammen med landets førstedame, Kim Keon Hee. Hun er ligeledes en åben kritiker af indtag af hundekød.

Lovforslaget kommer fra regeringspartiet og mandag nikkede parlamentets landbrugsudvalg ja til det. Bliver det vedtaget til lovgivning, vil forbuddet træde i kraft efter en treårig overgangsperiode.

At bryde loven om hundekød vil så kunne straffes med tre års fængsel eller med en bøde på 30 millioner won - omkring 156.000 kroner.

/ritzau/