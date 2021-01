Træg start på massevaccination i Europa får kritik

Både den franske og den tyske regering lover, at tempoet i vaccinationskampagnen mod covid-19 bliver sat op.

Flere europæiske lande, heriblandt Frankrig og Tyskland, er under pres for at øge tempoet i massevaccinationerne mod covid-19.

Det skriver avisen Financial Times.

I modsætning til lande som Israel og Storbritannien, der allerede har vaccineret over én million borgere hver, går det langt mere trægt i flere EU-lande.

- Processen i Europa går helt klart ikke så hurtigt som i andre lande. Det er delvist på grund af EU, hvor medlemslandene skal vente, siger Ugur Sahin, topchef i det tyske BioNTech, til magasinet Der Spiegel.

Firmaet har sammen med det amerikanske medicinalfirma Pfizer udviklet en vaccine, der blev godkendt af EU i slutningen af december. Forinden var vaccinen blevet blåstemplet både i USA og Storbritannien.

Ugur Sahin mener, at EU er kommet dårligt fra start, fordi det har satset på flere heste og lagt forhåndsbestillinger hos flere selskaber, som endnu ikke har fået deres vacciner godkendt til brug i EU.

- Der har tydeligvis været en holdning om, at vi "skal nok få tilstrækkeligt, tingene bliver bedre, og vi har det her under kontrol", siger BioNTechs chef.

Analysefirmaet Airfinity mener, at EU er flere måneder efter lande som Storbritannien, USA og Israel. Det skriver Svenska Dagbladet.

Analysefirmaet advarer om, at Sverige muligvis ikke er færdig med at vaccinere hovedparten af befolkningen før i september.

Men det bliver afvist af Richard Bergström, der er koordinator for vaccinationsindsatsen i Sverige. Han mener ifølge Aftonbladet, at Sverige vil være i mål til sommer.

I Frankrig er kritikken særlig hård. Nytårsaften var der kun vaccineret nogle få hundrede personer, og det kom præsident Emmanuel Macron også ind på i sin nytårstale.

- Jeg vil ikke acceptere, at en ubegrundet træghed fæstner sig, sagde han.

- Enhver person i Frankrig, som ønsker det, skal have mulighed for at blive vaccineret.

Sundhedsminister Oliver Veran forsikrer franskmændene om, at "tempoet i vaccinationskampagnen snart vil blive sat op".

Nytårsdag blev regeringens talsmand bombarderet med spørgsmål fra pressen om, hvorfor det tager så lang tid.

- Vi vil ikke bedømme en vaccinationskampagne, som skal vare i seks måneder, efter bare et par dage, sagde talsmand Gabriel Attal ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også i Tyskland har der været kritik af vaccinationstempoet.

Nytårsdag havde 165.000 tyskere fået den første af de to påkrævede doser. Sundhedsminister Jens Spahn beder befolkningen om at være tålmodig, og siger, at det snart vil løse sig.

/ritzau/NTB