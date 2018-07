Træner undskylder til indespærrede drenges forældre i Thailand

Den 25-årige fodboldtræner lover, at han vil gøre sit bedste for at tage sig godt af de 12 drenge i grotten.

Den fodboldtræner, som på 14. døgn er fanget i en grotte i det nordlige Thailand sammen med 12 drenge, undskylder over for drengenes forældre.

Det skriver han i et brev, der er nået ud af grotten lørdag.

- Til drengenes forældre: lige nu har børnene det fint. Redningsmandskabet tager sig godt af dem. Jeg lover, at jeg også vil tage mig af dem, så godt som jeg overhovedet kan.

- Jeg vil gerne sige tak for al støtten, og jeg vil gerne undskylde til forældrene, skriver den 25-årige Ekkapol Chantawong.

I brevet skriver de 12 drenge, der er i alderen fra 11 til 16 år, at de har det godt, og at de savner deres familier.

- I skal ikke bekymre jer far og mor, skriver en af drengene, der kalder sig "Bew".

- Jeg har været væk i to uger, men jeg kommer hjem og hjælper jer med at sælge ting, skriver han videre til sine forældre, som er butiksindehavere.

En anden dreng, som underskriver sig "Dom", skriver, at han har det "fint", men at vejret er "lidt koldt".

Brevet er det første brev fra træneren og drengene, som er nået ud af grotten med dykkere.

/ritzau/AFP