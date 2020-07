Trængte britiske pubber genåbner og håber på historisk dag

Boris Johnson opfordrer briter til ikke at lade sig rive med, når pubberne lørdag åbner efter lang nedlukning.

Tørstige indbyggere kan lørdag omsider igen nyde deres øl på pubber rundt om i landet, når de britiske pubber åbner for første gang siden slutningen af marts.

Genåbningen er en del af regeringens plan for at få gang i samfundet igen, så Storbritanniens økonomi kan komme sig efter tre måneders coronanedlukning.

Foruden pubber må restauranter, biografer, museer, biblioteker og frisører også åbne. Det samme må hoteller og øvrige overnatningssteder.

Men det store fokus i Storbritannien er på pubberne, som i århundreder har spillet en central rolle i det sociale og kulturelle liv i landet.

- Vi forventer alle, at det bliver en historisk dag for industrien, siger Clive Watson, grundlægger af City Pub Group, som har 47 pubber i det sydlige England og Wales.

- Det har været utroligt hårdt for os og vores kunder, så vi håber, at dette kan give et tiltrængt skub, siger han.

Den første nationale nedlukning af pubberne siden pesten i 1665 har haft massiv negativ indvirkning på industrien. Men lørdag håber pubejere på et vendepunkt.

Det er forventet, at 6,5 millioner kunder valfarter til pubberne i løbet af weekenden. Det er 1,5 millioner flere end normalt.

Den britiske forening for øl og pubber håber, at 80 procent af Englands 28.000 pubber kan genåbne lørdag. Men om det kan sikre overlevelse er usikkert.

Foreningen advarer om, at op mod 18.000 pubber må trække stikket inden året er omme.

Ifølge regeringens retningslinjer skal der være "minimal kontakt" mellem ansatte og kunder. Og kun bordservering er tilladt.

Desuden skal kunder give deres kontaktinformation, så de kan blive kontaktet, hvis der er et smitteudbrud.

Storbritannien er et af de hårdest ramte lande i verden i forhold til coronavirus. 285.787 personer er bekræftet smittede, mens over 44.000 dødsfald er relateret til coronavirus i landet.

Forud for genåbningen af pubberne har Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, opfordret til, at folk ikke lader sig rive med.

/ritzau/AFP