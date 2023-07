Trafikken genoptages på Krim-bro efter påstået angreb

Trafikken er delvist blevet åbnet på en enkelt vejbane på Kertsjbroen, som forbinder Rusland med halvøen Krim, efter hvad der ifølge Rusland var et ukrainsk angreb mandag.

Det oplyser den russiske vicepremierminister Marat Khusnullin på beskedtjenesten Telegram.

- Motortrafik på Kertsjbroen er blevet genetableret i modsat retning på den yderste højre vejbane, lyder det.

Tidligere mandag havde Marat Khusnullin oplyst, at broen vil være fuldt ud repareret inden 1. november.

Den russiske antiterrorkomité har givet den ukrainske efterretningstjeneste skylden for angrebet.

Ukraine har ikke kommenteret hændelsen.

Angrebet fandt sted mandag morgen. To personer blev dræbt. Der er tale om et forældrepar, som havde deres 14-årige datter med i bilen. Hun kom også til skade i hændelsen.

En video, som lokale medier har omdelt, viser tilsyneladende, at en del af vejen på Kertsjbroen mellem Rusland og halvøen Krim er blevet revet op og hænger til den ene side.

Kertsjbroen er opført, efter at Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim.

Den er før blevet brugt til at fragte militære forsyninger, men ifølge Ruslands præsident, Vladimir Putin, sker det ikke længere.

Han har lovet at gøre gengæld for, hvad han beskriver som et terrorangreb.

Kommercielle flyvninger til Krim har været på pause siden starten af Ukrainekrigen i 2022.

De fleste russiske turister kører over broen i stedet og må nu i store træk væbne sig med tålmodighed, hvis de for eksempel vælger at tage bilfærgen med en begrænset kapacitet til Rusland i stedet.

Broen blev også sidste år ramt af eksplosioner, som Ukraine indirekte har taget skylden for.

Broen blev genåbnet i februar, og togdriften hen over broen kunne genoptages i maj.

/ritzau/Reuters