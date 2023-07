Trafikken stoppes på Krim-bro efter angivelige eksplosioner

Trafikken er natten til mandag blevet stoppet på den russiskbyggede bro mellem halvøen Krim og den russiske region Krasnodar på grund af en "nødsituation".

Det oplyser den russiskindsatte guvernør på Krim, Sergej Aksjonov, på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han kommer ikke med flere detaljer om, hvad der er sket.

- Retshåndhævelsen og alle ansvarlige myndigheder arbejder. Jeg har talt med den russiske transportminister, Vitalij Saveljev. Der bliver taget foranstaltninger for at genoprette situationen, skriver Sergej Aksjonov på Telegram ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fraråder ifølge Reuters indbyggere at benytte sig af broen.

Det ukrainske nyhedsbureau RBC skriver ifølge Reuters, at der er hørt eksplosioner på broen.

Den russiske Telegram-kanal "Grey Zone", der har forbindelser til lejehæren Wagner-gruppen, skriver ifølge Reuters, at broen blev ramt af to angreb klokken henholdsvis 03.04 og 03.20 lokal tid.

Det har ikke været muligt for Reuters at bekræfte påstandene.

Ukraine har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Krim blev annekteret af Rusland i 2014, men halvøen er internationalt anerkendt som tilhørende Ukraine.

Den 19-kilometer lange vej- og togbro blev i oktober beskadiget af en eksplosion, som Rusland har beskyldt ukrainske sikkerhedsstyrker for at stå bag.

Ukraine indrømmede indirekte at have stået bag angrebet et par måneder senere.

/ritzau/