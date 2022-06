Tragedie i svensk landsby: Forsvunden treårig dreng fundet død

- Det er en tragedie, uden tvivl, lyder det fra svensk politi.

En stor eftersøgning af en treårig dreng, der onsdag blev meldt savnet i landsbyen Ljusne i det mellemste Sverige, er slut. Drengen er torsdag blevet fundet død i et vandløb ved en campingplads.

Han blev fundet af folk fra søredningstjenesten i løbet af formiddagen ifølge avisen Expressen.

Der er ikke noget, som tyder på, at drengen har været udsat for en forbrydelse.

En intens eftersøgning havde været i gang hele natten, rapporterede de svenske medier. Ifølge politiet deltog 200 mennesker i forsøget på at finde den treårige.

Da drengen sidst blev set i live, stod han foran en ladebygning i Ljusne nogle hundrede meter fra sit hjem. Han begav sig i retning af sit hjem.

Han var da klædt i en blå T-shirt og en ble.

Drengen blev efterlyst, og i løbet af aftenen valgte politiet at opgradere det til en særlig hændelse.

Det gør det muligt at frigøre ressourcer til eftersøgningen. Ud over politiet deltog også ambulancefolk, sø- og fjeldredningstjenesten, hjemmeværnet samt den frivillige organisation Missing People i arbejdet med at finde drengen.

Der var også indsat helikoptere med varmesøgere.

/ritzau/