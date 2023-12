Trailer til GTA slår rekord for flest afspilninger på 24 timer

Traileren til det længe ventede videospil "Grand Theft Auto VI" (GTA) har slået rekorden for flest afspilninger på YouTube i løbet af 24 timer, hvis man ikke medregner musikvideoer.

Det skriver mediet TechCrunch.

I løbet af blot 22 timer er traileren, der blev udgivet natten til tirsdag dansk tid, blevet afspillet 85 millioner gange. Den hidtidige rekord lød på 59,4 millioner afspilninger.

Indehaveren af den rekord var youtuberen MrBeast, der udgiver videoer om velgørenhedsprojekter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den sydkoreanske K-popgruppe BTS er indehaveren af rekorden for flest afspilninger på YouTube i løbet af 24 timer med sin musikvideo for sangen "Butter", der blev vist 108 millioner gange på et døgn.

Videospillet vil ifølge udvikleren Rockstar Games blive udgivet i 2025.

"Grand Theft Auto VI" har været i støbeskeen i over et årti. Den sidste version i serien, "Grand Theft Auto V", blev udgivet i 2013.

"Grand Theft Auto V" har solgt omkring 190 millioner enheder ifølge Rockstar Games' moderselskab, Take-Two Interactive.

Det gør spillet til det bedst sælgende i USA i de seneste ti år - både målt på indtjening og solgte spil.

Med den store succes er også fulgt kritik af spillet. Kritikere har beskyldt spilserien for at glorificere vold og opfordre spillerne til at opføre sig kriminelt.

Artiklen fortsætter under annoncen

De beskyldninger har moderselskabet afvist.

Spillet er præget af den amerikanske kultur for gangsterrap, og karakterne i "Grand Theft Auto V" sælger stoffer, slås, røver og kører hærgende i bil.

I de tidligere spil har man også kunnet overfalde sexarbejdere og gå på stripklub.

Det ser ud til, at man i den kommende udgave for første gang i spilseriens historie vil kunne spille som en kvindelig karakter.

/ritzau/