Traktaten sendte Nordslesvig mod Danmark

* Første Verdenskrig brød ud i 1914 og varede, indtil der i november 1918 blev indgået en våbenhvile.

* Året efter - den 28. juni 1919 - blev den vigtigste af flere fredsaftaler underskrevet i Versailles.

* I Versaillestraktaten accepterede Tyskland at have ansvar for krigen og dens omkostninger. Dermed stod tyskerne til at betale enorme krigsskadeerstatninger.

* Som følge af aftalen skulle Tyskland afstå omkring 15 procent af sit territorie, blandt andet Alsace-Lorraine til Frankrig og store områder til Polen.

* Aftalen dannede også grundlag for, at Nordslesvig efter en folkeafstemning igen blev en del af Danmark i 1920.

* Tyskland gik med til at afskaffe værnepligten, og hæren blev begrænset til maksimalt at måtte bestå af 100.000 mænd. Luftvåbnet blev forbudt, og flåden yderst begrænset.

Kilder: AFP, britannica.com, BBC.

/ritzau/