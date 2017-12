Transkønnede kan fra mandag trække i militærtrøjen i USA

Donald Trump vil ikke prøve sit forbud mod transkønnede i militæret i Højesteret, oplyser justitsministeriet.

Det amerikanske militær vil fra mandag acceptere transkønnede rekrutter, ligesom en forbundsdomstol har besluttet.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fredag aften lokal tid.

Samtidig oplyser justitsministeriet, at præsident Donald Trumps administration ikke vil tage afgørelsen fra forbundsdomstolen videre til Højesteret.

I oktober blokerede en distriktsdommer i Washington D.C. for et forbud fra Trump mod transkønnede i militæret.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly slog fast, at en lovændring fra juni 2016, hvor det blev tilladt for transkønnede at tjene i militæret, ikke kunne laves om, sådan som Trump ønsker.

En forbundsdomstol kan blokere for en lov fra forbundsregeringen.

/ritzau/Reuters