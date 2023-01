Tre år senere: Iran lover hævn for USA's drab på Soleimani

Det er tirsdag præcis tre år siden, at USA på ordre fra Donald Trump dræbte den højtstående iranske militærleder Qassem Soleimani.

Drabet forværrede et i forvejen anspændt forhold mellem USA og Iran.

Og tre år senere har iranerne stadig ikke glemt attentatet. Det siger Irans præsident, Ebrahim Raisi, tirsdag ved en moské i Teheran.

- Vi har ikke glemt, og vi kommer ikke til at glemme martyren Soleimanis blod, udtaler præsidenten i den iranske hovedstad.

62-årige Qassem Soleimani var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd.

Han befandt sig i et køretøj, som 3. januar 2020 blev ramt af et missil affyret fra en drone, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad i Irak. USA's daværende præsident, Donald Trump, beordrede angrebet.

Irans konservative præsident, Ebrahim Raisi, understreger tirsdag, at "morderne og gerningsmændene" skal vide, at "hævnen for martyren Soleimanis blod helt sikkert kommer, og de kan ikke sove roligt".

Iran svarede i januar 2020 tilbage på USA's angreb ved at affyre missiler mod Al-Asad-luftbasen i Irak. Her befandt sig amerikanske soldater samt soldater fra den internationale koalition - herunder danske.

Ingen døde i angrebet, men flere amerikanske soldater pådrog sig hjerneskader fra eksplosionerne. Ingen danske soldater kom til skade.

/ritzau/AFP