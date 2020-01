Tre amerikanere dræbt i angreb på militærbase i Kenya

Ifølge amerikansk militær står den islamistiske bevægelse al-Shabaab bag angreb på militærbase søndag.

Tre amerikanere er blevet dræbt under et angreb på en militærbase i Kenya søndag. En af de dræbte er soldat, mens de to andre arbejder for militæret.

Det oplyser amerikansk militær i en meddelelse, skriver Reuters.

Ifølge militæret står den islamistiske al-Shabaab-bevægelse fra Somalia bag angrebet.

Yderligere to amerikanere på basen er blevet såret i angrebet. Deres tilstand er stabil og bliver vurderet, oplyser militæret.

Det jihadistiske al-Shaabab har erklæret sin loyalitet til den internationale islamistiske organisation al-Qaeda.

Al-Shabaab blev presset ud af Mogadishu, Somalias hovedstad, i 2011, men bevægelsen kontrollerer stadig visse områder af Somalia.

Bevægelsen retter ofte sine angreb mod prominente restauranter og hoteller. Den har ligesom i søndagens tilfælde også før udført angreb i nabolandet Kenya.

/ritzau/