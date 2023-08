Tre anholdt for at udføre russisk spionage i Storbritannien

Tre personer er anholdt i Storbritannien mistænkt for at udføre spionage for Rusland.

De tre personer er bulgarske statsborgere og blev anholdt i februar. De har siden været i politiets varetægt. Det afslører BBC tirsdag.

De menes at have udført spionage for russiske sikkerhedstjenester.

De er blandt andet anklaget for at være i besiddelse af falske identitetspapirer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dokumenterne inkluder pas, identifikationskort og andre dokumenter fra en række lande. Det gælder Storbritannien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Spanien, Kroatien, Slovenien, Grækenland og Tjekkiet.

De tre mistænkte har boet i Storbritannien i årevis og haft en række forskellige job. De har primært boet i boliger i forstæder.

Den ene af de tre er ifølge BBC en mand, som har en historie med at lave forretningsaftaler med Rusland. Han skal have boet i Storbritannien siden 2009 og blandt andet arbejdet i finansverdenen.

De to andre - en mand og en kvinde - beskrives af tidligere naboer som et par. De flyttede til Storbritannien for et årti siden og skal have arbejdet i sundhedsvæsenet ifølge BBC.

De tre mistænkte skal for retten i London til januar. De har ifølge BBC endnu ikke forholdt sig til anklagerne imod dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

De blev anholdt som led i en større national sikkerhedsefterforskning.

Rundtom i Europa er der kommet større opmærksomhed på mulig russisk spionage, efter at russerne invaderede Ukraine.

For nylig blev en ansat i det tyske militær anholdt for at spionere for Rusland, mens også for eksempel Polen har anholdt en stribe af personer, som mistænkes for at være med i et russisk spionnetværk.

/ritzau/