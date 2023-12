Tre børn er såret efter droneangreb i det sydlige Ukraine

11 personer - heriblandt 3 børn - er såret efter et droneangreb i regionen Odesa i det sydlige Ukraine.

Det oplyser den lokale redningstjeneste natten til torsdag. Hvornår angrebet fandt sted, oplyses ikke.

På det sociale medie Facebook skriver redningstjenesten, at angrebet havde sat en bil og en industriel grund i brand. 11 bygninger blev beskadiget i angrebet.

Fem personer er blevet bragt til hospitalet for at modtage behandling.

Der er ingen meldinger om, hvor i regionen angrebet fandt sted.

En video delt på redningstjenestens Facebook-side viser et redningshold, der klatrer op ad stiger til de øverste etager på bygninger, hvor de flytter rundt på murbrokker.

En redningsarbejder ses med en baby i favnen.

Guvernøren i Odesa-regionen, Oleh Kiper, har tidligere torsdag sagt, at en mand er død på hospitalet fra de skader, han pådrog sig under et angreb onsdag.

/ritzau/Reuters