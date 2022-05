Tre børn og tre soldater dræbt af selvmordsbomber i Pakistan

Mindst seks personer - tre børn og tre soldater - blev søndag dræbt ved et angreb på et militært køretøj i Pakistans urohærgede nordvestlige region ved grænsen til Afghanistan.

Det oplyser militæret og myndighederne i hovedstaden Islamabad.

Det bjergrige grænseområde er hjem for forskellige grupper, der er på flugt fra de statslige sikkerhedsstyrker i begge lande.

Angrebet skete ved et marked i Waziristan på grænsen til Afghanistan. Regionen har været et tilholdssted for militante islamister i flere år.

Ved angrebet kom en selvmordsbomber gående, og da sikkerhedsstyrkerne passede i deres bil, sprængte personen sig selv i luften. Det oplyser de lokale myndigheder til AFP.

Pakistans premierminister, Shehbaz Sharif, siger i en erklæring, at "drabsmænd, som gør det af med uskyldige børn, er fjender af menneskeligheden og af islam".

De dræbte børn var mellem 4 og 11 år, oplyser militæret.

Ingen gruppe har endnu taget skylden for drabene.

Området har tidligere været en af Talibans højborge. Den pakistanske hær har derfor udført talrige operationer mod lokale og udenlandske militante i provinsen.

Pakistans militær erklærede sejr og kontrol over området for flere år siden. Men uroen i provinsen er fortsat ufortrødent.

Shehbaz Sharif blev indsat som Pakistans nye premierminister i april. Der bor omkring 220 millioner mennesker i det muslimske land.

/ritzau/AFP