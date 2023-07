Tre danske mænd tiltalt for sæljagt ved svensk naturreservat

Tre danske mænd er blevet tiltalt i Sverige for ulovlig jagt på sæler ved naturreservatet Måkläppen, der ligger godt 30 kilometer syd for Malmø.

Det skriver det svenske medie TV4.

De tre mænd skulle angiveligt være sejlet til en halvø i naturreservatet, der er kendt som "sælernes ø". Her skulle de tre mænd have forfulgt og skudt efter sæler fra en båd. Det skulle være sket den 9. september 2021.

Offentligheden må kun besøge området mellem november og januar, og desuden er der jagtforbud i området. Området har været fredet siden 1902.

De tre danske mænd er i alderen 40-50 år.

Ifølge en af de tre mænd, vidste de ikke, at der er jagtforbud i området, og at de egentlig mere var på udflugt, end de var på jagt.

- Vi spiste også frokost, men jagede også. De to andre er ikke jægere, det handler mere om at komme ud, skulle han ifølge TV4 have sagt under en afhøring.

Han har indrømmet hændelsesforløbet og siger, at det var ham, der skød.

Det var en flyver fra den svenske kystvagt, som opdagede de tre mænd. I en video kan man se de tre mænd skyde fra båden.

Ifølge TV4 skød mændene mindst syv gange efter sæler.

Jagten stod på cirka en time, inden et fartøj fra kystvagten stoppede dem.

Sagen mod de tre mænd er berammet til december i år.

