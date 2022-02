Tre danskere har forskanset sig for natten i lejlighed i Kijev

Danske Karen-Marie Kragelund er med egne ord "målløs" over, at Rusland i så stort omfang er gået ind i Ukraine.

Hun befinder sig i det centrale Kijev, hvor hun sammen med to andre danskere har slået sig ned i en lejlighed for natten og tager bestik af situationen.

Herfra holder de hver især øje med forskellige kommunikationskanaler og forbereder sig på, at det kan blive en "varm nat", fortæller hun torsdag eftermiddag.

- Vi bliver her, og vi bliver også sammen i nat, og så må vi tage bestik af, hvordan verden ser ud i morgen, siger hun.

- Vi må tage en time ad gangen, lyder det videre.

Tidligt torsdag indledte Rusland en invasion af Ukraine.

Kort før daggry var der missiler, der ramte flere steder nær Ukraines hovedstad, Kijev, og i løbet af dagen har angrebene spredt sig.

Denne morgen befandt Karen-Marie Kragelund sig i sin lejlighed og vågnede til lyden af sirener.

- Jeg skulle lige hen til vinduet og lytte en ekstra gang for at sikre mig, at det ikke var min hørelse, der ikke fungerede. Men det kunne jeg jo så forstå, at det gjorde den, siger hun.

Herefter gik hun en kort tur på gaderne og orienterede sig blandt andet hos danskere i landet. Og senere på dagen tog hun med bil til den lejlighed, hvor de to andre danskere befinder sig.

På vejen så hun en stort set rolig by og kun enkelte mindre køer ved blandt andet hæveautomater.

- Vejene var næsten tomme, men der var enkelte biler og enkelte mennesker på gaden, siger hun.

Hun har generelt forsøgt at holde sig i sikkerhed.

- Jeg har hørt luftsirener to gange. Men jeg har ikke selv været øjenvidne til nogen nedslag eller kunnet se noget ud af vinduerne, siger hun.

- Men nu holder jeg mig også så vidt muligt væk fra vinduerne, fordi vi har fået at vide af én med erfaring i den slags, at vi skal holde os væk.

Hun siger i øvrigt, at hun har stor respekt for den måde, som ukrainerne har håndteret situationen på.

Blandt andet fortæller hun, at selv om mange er begyndt at tage væk, så har de folk, hun har set, opført sig "stille og roligt" og er ikke gået i panik.

Selv er hun - trods opfordringer fra danske myndigheder om at tage ud - blevet i Ukraine, da hun ikke havde forestillet sig så stor en invasion.

- Jeg er målløs. Jeg må indrømme, at jeg har taget fejl. Jeg troede ikke, at han (Putin, red.) ville gå så vidt som at bombe Kijev og større byer. Personligt troede jeg, at det ville blive i Donbass, siger hun.

Kievs borgmester meddelte torsdag eftermiddag et udgangsforbud for natten.

/ritzau/