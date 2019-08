Tre døde i amerikansk strandkollaps

Flere er døde i Californien, efter en del af en strand kollapsede ned over dem. Flere er sårede.

Tre er døde efter et kollaps på amerikansk strand, der begravede dem i sand. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ulykken skete ved Grandview Beach, der ligger nord for byen San Diego i den vestlige delstat Californien.

Billeder viser, hvordan stranden består af en flad, normal strand afgrænset ind mod land af en høj skrant af sand. Det er den, der er kollapset ned over strandgæsterne.

Til en start blev der meldt om af en dræbt og tre sårede. Men lørdag morgen dansk tid er dødstallet opjustere til tre og en såret.

- Vi prøver at få alle gravet ud, siger livredder ved stranden Larry Giles om arbejdet til Los Angeles Times.

Flere er gennem tiden døde på stranden ved, at skranten af sand er kollapset ned over dem, hvilket der da også advares imod i området.

Personer på stedet fortæller til Los Angeles Times, at tidevandet virkede ekstra kraftigt natten til fredag.

Forsker ved Scripps Institution of Oceanography Adam Young fortæller til avisen, at bølger og regn kan have udløst kollapset af skranten.

- Det er normalt en kombination af flere ting, der kan være sket over flere år, siger han til Los Angeles Times.

/ritzau/