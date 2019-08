Tre dør i blodigt opgør mellem fodboldfans i Honduras

Aggressive fodboldfans vandaliserede en bus med spillere fra modstanderholdet i Honduras Lørdag aften.

Et lokalopgør mellem de rivaliserende fodboldhold Olimpia og Motagua i Honduras endte i blodige optøjer mellem holdenes fans.

Tre personer mistede livet i tumulten, der udspillede sig inden kampen lørdag aften lokal tid udenfor Tegucigalpa's National Stadium.

Derudover blev 10 personer såret, oplyser Laura Schoenherr, der er talskvinde for det statslige Universitetshospital.

- En af dem er en dreng. Tre af de sårede voksne er i kritisk tilstand, siger hun efter episoden.

Optøjerne startede med, at en gruppe af mennesker, der menes at tilhøre Olimpias fangruppe "Ultra-Faithful", vandaliserede en bus med spillere fra det modsatte hold.

Fodboldfansene begyndte at smide sten på bussen, hvilket resulterede i, at spillerne, der stadig var derinde, den blev ramt af glasskår.

Tre Motaqua-spillere - Emilio Izaguirre, Roberto Moreira og Jonathan Rougier - blev sendt på hospitalet med sår i ansigtet.

- Forkasteligt og sørgeligt, skriver klubben i et opslag på Twitter og opfordrer til, at de ansvarlige bliver straffet hårdt af myndighederne.

Videooptagelser fra stedet viser spillerne, der står inde i bussen, mens menneskerne håber "sten, sten! Der, der!" til lyden af sirener i baggrunden.

Landets sikkerhedsministerium bekræfter busangrebet og oplyser, at gerningsmændene bar tøj, der indikerede, at de var Olimpia-fans.

Efter optøjerne blev kampen aflyst. Det var ventet, at omkring 20.000 fans ville dukke op for at se kampen.

/ritzau/Reuters