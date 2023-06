Tre dræbt i sjældent israelsk droneangreb på Vestbredden

Tre palæstinensere er onsdag blevet dræbt i et israelsk droneangreb på Vestbredden.

Det israelske militær meddeler ifølge nyhedsbureauet AFP, at det har dræbt tre medlemmer af en "terrorcelle" i et sjældent droneangreb på Vestbredden.

Det sker på et tidspunkt, hvor Vestbredden er præget af dødelige sammenstød mellem israelere og palæstinensere.

Droneangrebet onsdag var rettet mod en bil, som der ifølge militæret sad militante palæstinensere i.

Angiveligt havde de været involveret i skyderi nær byen Jalamah.

Vestbredden er tilsyneladende havnet i en ny voldsspiral i de seneste dage.

Tidligere onsdag angreb hundredvis af israelske bosættere palæstinensiske byer og landsbyer på Vestbredden.

Her satte de ild til butikker, biler, en tankstation, marker og oliventræer, der tilhører palæstinensere.

Det var tilsyneladende hævn for et angreb tirsdag, hvor to militante palæstinensere skød og dræbte fire israelere ved en bosættelse på Vestbredden. Fire andre blev såret.

Tirsdagens angreb var en reaktion på en israelsk militæraktion mod flygtningelejren Jenin mandag, hvor syv palæstinensere blev dræbt, heriblandt nogle militante. Over 90 blev såret.

Ved denne militæraktion blev der brugt en israelsk militærhelikopter, hvilket - som droner - er et særsyn.

En talsmand for den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse siger til nyhedsbureauet Reuters, at det ikke vil gå ustraffet hen.

- Den zionistiske hærs brug af fly til at myrde vores folk er en alvorlig optrapning, siger talsmanden, Hazem Qassem.

/ritzau/