Tre dræbt og en såret ved knivstikkeri i Norge

Tre personer blev dræbt og en blev såret ved et knivstikkeri tidligt mandag i Nordland i det nordlige Norge, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Politiet fik et alarmopkald klokken 4.52 om et knivstikkeri på en privatadresse i Indre Salten. Politiet rykkede øjeblikkeligt ud og gik ind i huset, hvor tre personer er bekræftet døde, og en person er såret.

De tre døde personer er en mand og en kvinde i 40'erne samt en ung mand på 18 eller.

Den sårede person, som i redningshelikopter blev fløjet til et sygehus, er et barn, oplyser politiadvokat Kristine Pedersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I huset var der også yderligere et barn, der ikke var kommet noget til.

Den formodede gerningsmand er blandt de dræbte, siger en ledende politimand i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen, i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at der ikke er grund til at tro, at andre personer har været involveret.

- De fem personer er familiemæssigt forbundet, siger Kristine Petersen.

- Dette er en dybt tragisk hændelse, siger hun.

Det lokale politi har indledt en efterforskning på stedet med støtte fra specialister fra den nationale kriminaltjeneste, Kripos.

/ritzau/NTB