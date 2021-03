Tre dræbt under mindehøjtideligheder i Myanmar

Den tidligere kolonimagt Storbritannien har opfordret britiske statsborgere til at forlade Myanmar.

Mindst tre demonstranter er blevet dræbt af politiet i Myanmar natten til lørdag, da hundredvis af aktiviser trodsede et udgangsforbud for at mindes dem, der er blevet dræbt, siden militæret tog magten i landet.

Ifølge lokale medier åbnede politiet ild mod demonstranter, som samledes uden for en politistation i landets største by og tidligere hovedstad, Yangon, for at kræve fængslede demonstranter løsladt.

Over 70 mennesker er blevet dræbt i Myanmar under protester mod det nye militærstyre.

Stormagtskvartetten "The Quad" - USA, Indien, Australien og Japan - arbejder sammen for at få genindført demokratiet i landet, som dog er betydeligt tættere knyttet til Kina end til vestlige lande.

I en erklæring fra kvartetten hedder det, at "vi som venner af Myanmar og dets befolkning gennem lang tid understreger vi behovet for at genindføre demokratiet og styrke den demokratiske bevægelse".

Den tidligere kolonimagt Storbritannien opfordrede fredag britiske statsborgere til at forlade Myanmar på grund af "politiske spændinger og uro".

Rusland siger, at det analyserer situationen, men det udtrykker bekymring over de mange civile dødsofre.

Tusindvis af mennesker var fredag aften samlet i Yangon for at tænde lys til ære for de mindst 70 ofre, der i de seneste uger har mistet livet.

Folk samledes i Hedlan-distriktet i Yangon, mange af dem med lys i hænderne. Andre med skilte med billeder af landets afsatte civile leder, Aung San Suu Kyi.

Også i andre byer rundt om i landet samledes folk for at mindes de dræbte.

Det sker på trods af truslen om vold og hårdhændet behandling i øvrigt fra myndighedernes side, skriver den civile ulydighedsbevægelse, CDM, på Twitter.

Myanmar har været præget af omfattende og daglige demonstrationer, siden militæret tog magten ved daggry 1. februar.

Demonstranterne kræver, at den populære Suu Kyi og hendes regering bliver genindsat.

