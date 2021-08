Tre dræbt under protester mod Taliban i Jalalabad

Mindst tre mennesker er onsdag blevet dræbt under protestaktioner mod Taliban i den afghanske by Jalalabad.

Det siger øjenvidner til Reuters.

Over en halv snes mennesker blev såret under urolighederne, hvor militsfolk fra Taliban åbnede ild mod demonstranter, siger to øjenvidner og en tidligere politimand.

Ifølge øjenvidner blev der åbnet ild af Taliban, da demonstranterne forsøgte at hejse Afghanistans nationale flag på en plads i byen. Den ligger godt 150 kilometer øst for Kabul.

Artiklen fortsætter under annoncen

Talsmænd for Taliban har ikke umiddelbart kommenteret episoden.

Jalalabad, som er Afghanistans femtestørste by, blev indtaget af Taliban søndag.

/ritzau/Reuters