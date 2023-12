Tre er anholdt for attentatplan på Kölns katedral

Tysk politi har anholdt endnu tre personer, der mistænkes for at være indblandet i en plan om at begå et islamisk attentat på den berømte katedral i Köln nytårsaften.

Ifølge politiet havde de planer om at bruge en bil i attentatet på den 800 år gamle katedral.

Den 24. december anholdt politiet en 30-årig mand, der ifølge politiet var fra Tadsjikistan.

Han var mistænkt for at planlægge at angribe kirken og blev varetægtsfængslet til den 7. januar.

Frank Wissbaum, politichef i Köln, siger, at de nærmere detaljer om det angivelige attentatforsøg ikke er klare.

Men et underjordisk parkeringsanlæg ved katedralen er blevet gennemsøgt med hunde.

- De tre personer er nu i vores varetægt, og det er vi glade for, for nu kan de ikke længere kommunikere med hinanden, siger han.

Wissbaum siger videre, at efterforskere sent lørdag fandt beviser, der forbinder de tre til den 30-årige mand, der blev anholdt den 24. december.

De tre personer er anholdt i byer i det vestlige Tyskland, herunder Duisburg.

Efterforskningen er ikke slut. Tysklands føderale myndigheder fortsætter med at forsøge at optrevle det, de kalder et "netværk af personer" fra det centrale Asien med forbindelser til flere tyske delstater og europæiske lande.

Der er ikke oplyst detaljer om identiteten på de anholdte eller deres baggrund.

Politiet har nytårsaften skærpet bevogtningen omkring katedralen.

Offentligheden er blevet advaret om, at den ikke skal være bekymret, når den ser politi med maskinpistoler og skudsikre veste.

Også andre steder i Tyskland er politiet på tæerne.

I Berlin, den tyske hovedstad, er der meget politi på gaderne. Her var der varslet en propalæstinensisk demonstration ved midnat, men den er blevet forbudt.

Mange muslimer i Tyskland er utilfredse med det officielle Tysklands støtte til Israel i kampen mod Hamas.

/ritzau/AFP