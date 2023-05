Tre er døde og hundredvis af huse er ødelagte i russiske brande

Mindst tre mennesker er døde i skovbrande i Uralbjergene ved den russiske grænse mellem Europa og Asien, der samtidig har ødelagt hundredvis af huse.

I regionen Kurgan har en lokal komité åbnet en strafferetlig efterforskning af årsagen til en storbrand, der søndag dræbte tre og ødelagde en række huse og lokale forretninger.

- Ildens spredning blev muliggjort af potentiel forsømmelighed af de ansvarlige embedsmænd, siger komitéen i en udtalelse på sin hjemmeside.

6 af de 13 skovbrande i regionen er ifølge det russiske statslige nyhedsbureau Tass blevet dæmmet op for.

Kæmpestore brande har også spredt sig i regionerne Sverdlovsk og Tjumen.

I Sverdlovsk fik myndighederne søndag aften en brand i et ammunitionsdepot under kontrol, efter at den lille landsby var blevet evakueret.

Regionens ministerium for nødsituationer siger dog, at 53 ildebrande, der dækker et skovområde på mere end 33.000 hektar, fortsætter.

Ifølge det uafhængige medie Sota er nogle af brandene i Sverdlovsk blevet forårsaget af eksplosioner og ildspåsættelse.

Det har ikke været muligt at bekræfte de påstande.

Ruslands minister for nødsituationer, Alexander Kurenkov, fløj tidligt mandag til Kurgan-regionen, hvor brande havde spredt sig til en række bebyggelser.

- En svær situation har udviklet sig, skriver han på det sociale medie Telegram.

I Tjumen blev flere end 120 bygninger ifølge Tass ødelagt i to små landsbyer søndag, men stadig raser 23 skovbrande over hele regionen.

I slutningen af april blev Rusland også ramt af skovbrande i Uralbjergene, der ligger omtrent 1400 kilometer øst for hovedstaden Moskva.

Dengang mistænkte russiske myndigheder også, at forsømmelighed var skyld i flere menneskers død.

/ritzau/Reuters