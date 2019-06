Tre er dømt skyldige efter blodigt angreb i Kenya i 2015

Der er onsdag faldet dom i en sag om angreb mod Garissa-universitetet i Kenya, hvor 148 personer blev dræbt.

Tre ud af fire tiltalte er onsdag blevet dømt skyldige i anklager i forbindelse med et angreb mod Garissa-universitetet i Kenya i 2015.

Det skriver det britiske medie BBC.

148 mennesker blev dræbt ved angrebet.

Rashid Charles Mberesero, Mohamed Ali Abikar og Hassan Edin Hassan er kendt skyldige for planer om at udføre angrebet. De er desuden kendt skyldige for at tilhøre den islamistiske militante gruppe al-Shabaab.

En fjerde mand, Sahal Diriy Hussein, er blevet frikendt.

Det blodige angreb blev udført af al-Shabaab, der er tilknyttet al-Qaeda, ved universitetet i det nordøstlige Kenya i april 2015.

Fire mænd udførte angrebet, der er det næstdødeligste i Kenyas historie. Det mest dødelige skete i 1998, hvor den amerikanske ambassade i Kenya blev bombet af al-Qaeda. Her døde mere end 200 personer.

/ritzau/