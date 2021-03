Tre er dræbt i bombeangreb i Kabul på samme dag som fredsmøde

Et bombeangreb i Afghanistans hovedstad torsdag morgen har krævet mindst tre liv, mens 11 er såret.

Tre personer er dræbt, og 11 meldes såret ved et bombeangreb mod en bus torsdag morgen i Kabul i Afghanistan.

Det oplyser myndigheder i Kabul ifølge nyhedsbureauet Reuters. En anonym kilde i politiet oplyser, at ofrene for angrebet alle er statsansatte.

Ingen har påtaget sig skylden for angrebet.

Bombeangrebet kommer samme dag, som repræsentanter for Afghanistans regering, Taliban-bevægelsen samt Rusland og USA mødes i Moskva i et forsøg på at komme videre med en fredsaftale mellem de stridende parter i Afghanistan.

Den internationale fredskonference i den russiske hovedstad bliver i april fulgt op af en tilsvarende konference i Tyrkiet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Siden september sidste år har Taliban og repræsentanter for Afghanistans regering forhandlet om en fredsaftale. Samtalerne, der finder sted i Qatar, er dog for nylig gået i stå.

/ritzau/