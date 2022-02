Tre er dræbt og en er såret i amerikanske skoleskyderier

To politibetjente og en studerende blev skudt og dræbt på to forskellige skoler i USA. Endnu en blev såret.

I alt tre har mistet livet, imens en er blevet såret på tværs af to skoleskyderier i USA tirsdag.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I delstaten Virginia er en 27-årig mand mistænkt for at åbne ild på Bridgewater College. To politibetjente, der arbejder på universitetet, blev skudt og dræbt, hvorefter den 27-årige mand flygtede fra stedet.

Han blev senere tilbageholdt, oplyser politiet i Virginia, som tilføjer, at han havde "ikke-livstruende skudsår".

Det står endnu ikke klart, om skudsåret stammer fra politiets skud, eller om det er selvforskyldt. Han er blevet sigtet for drab, oplyser politiet.

En studerende på universitetet, 21-årige Kasey Truslow, sad i et klasseværelse, da hun hørte skud uden for vinduet.

- Efter det andet skud smed vi os på gulvet. Der blev vi i en time, siger hun.

Rektor for Bridgewater College David W. Bushman har i en udtalelse på universitetets hjemmeside skrevet, at de to betjente var "elsket af studerende, undervisere og ansatte".

- De to betjente var tætte venner og kendt af mange af os som den "dynamiske duo", skriver Bushman.

- Det smerter mig for deres familier og nære, som jeg ved, det gør for os alle.

Ud over de to drab i Virginia, har også en studerende mistet livet, mens én er blevet såret, i delstaten Minnesota.

I byen Richfield åbnede gerningsmænd ild mod studerende på fortovet, før de hastigt flygtede fra stedet i en bil, oplyser det lokale politi ifølge AFP til lokalmediet StarTribune.

To mistænkte er siden blevet anholdt. Den dræbte studerende er senere blevet identificeret som søn af en fremtrædende Black Lives Matter-aktivist.

/ritzau/