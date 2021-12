Tre er dræbt under nye store protester mod kupmagere i Sudan

Tre personer er dræbt, efter at soldater i Sudan torsdag åbnede ild mod demonstranter, der kræver genindsættelse af en civil regering efter et militærkup i landet for godt to måneder siden.

Det er sket i Omdurman, der ligger ved hovedstaden Khartoum. Det oplyser en gruppe læger, der samlet kalder sig Central Doctors Committee.

- Vi opfordrer læger til at komme til hospitalet Arbain i Omdurman, for kupmagerne skyder med skarpt mod demonstranter og forhindrer ambulancer i at nå frem til dem, lyder det fra gruppen.

Nyhedsbureauet Reuters skrev lidt tidligere, at titusinder af mennesker har deltaget i demonstrationerne i Khartoum, Omdurman og den nærliggende by Bahri. Der blev affyret tåregas og chokgranater mod dem. Det var, mens de marcherede mod præsidentpaladset.

De blev stoppet af politi og soldater godt to kilometer fra paladset i Khartoum.

Øjenvidner fortæller, at soldater og politi var talstærkt til stede. Også nær en bro fra Bahri, der forbinder byen med Khartoum. Her blev broen blokeret.

Mobil- og internettjenester blev tilsyneladende også blokeret i Khartoum.

Det er torsdag 11. gang siden 25. oktober, at der holdes store demonstrationer. Det var den dag, hvor militæret udrensede de hidtidige civile ministre og tog magten ved et kup.

/ritzau/AFP