Tre er kendt skyldige i plan om at bortføre guvernør i USA

Et nævningeting i Michigan har kendt tre mænd skyldige i at have hjulpet med at føre en plan ud i livet om at bortføre delstatens guvernør, Gretchen Whitmer, i oktober 2020.

Ifølge anklagerne i sagen var de tre mænd medlemmer af en militsgruppe ved navn Wolverine Watchmen.

Gruppen havde angiveligt planer om at bryde ind i Whitmers sommerhus, bortføre hende og stille hende for en selvbestaltet "domstol" for forræderi.

De var blandt andet vrede over de strenge coronarestriktioner, den demokratiske guvernør havde indført i Michigan, mener anklagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre mænd risikerer hver op til 20 års fængsel. Strafudmålingen ventes at finde sted 15. december.

Efter dommen skriver guvernør Whitmer i en kommentar på Twitter, at hun ikke lader sig kue af de trusler og det ordvalg, der er kommet frem i løbet af den to uger lange retssag.

- Disse domme er endnu et bevis på, at vold og trusler ikke hører hjemme i politik, lyder det fra Whitmer.

I august blev to mænd dømt skyldige i samme sag. De var anklaget for at forsøge at fremprovokere en ny amerikansk borgerkrig ved at bortføre guvernøren.

De tre, der er kendt skyldige onsdag, har ifølge domstolen hjulpet de to med blandt andet at skaffe våben.

Guvernør Whitmer har tidligere givet ekspræsident Donald Trump en del af skylden for mændenes planer. Ifølge hende var ekstremister blevet inspireret af, at Trump ikke offentligt tog afstand fra grupper på den yderste højrefløj.

Hun har også fortalt, at selv om planen ikke blev gennemført, så vil det påvirke hende resten af livet.

- Jeg har set store bevæbnede grupper mindre end 30 meter fra mit hus. Jeg har set dukker af mig blive hængt, sagde hun sidste år.

/ritzau/Reuters