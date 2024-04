Tre EU-lande lobbyer for palæstinensisk stat på topmøde

Irland, Spanien og Slovenien vil anerkende en palæstinensisk stat, og de tre lande arbejder på at samle yderligere opbakning i EU.

Den irske premierminister, Simon Harris, fortæller før andendagen af et EU-topmøde i Bruxelles, at han har talt med "en række kolleger", og der er positive meldinger.

- I respekt for disse lande vil jeg ikke gå dybere ind i, hvem det er. Men jeg er sikker på, at der er flere lande i EU, som ønsker at anerkende Palæstina som stat.

- Jeg skal ikke tale på deres vegne, men de deler vores perspektiv om at gøre det for at skabe momentum hen imod etableringen af en tostatsløsning, siger Harris på vej ind til mødet.

Ni EU-lande anerkender i forvejen en palæstinensisk stat, herunder Sverige, Polen og Ungarn.

Irland, Spanien, Slovenien og Malta har besluttet, at de også vil arbejde hen imod en anerkendelse af en palæstinensisk stat.

Udmeldingerne fra disse lande er kommet under Israels offensiv i Gaza, som blev indledt i forlængelse af Hamas' angreb 7. oktober 2023 i Israel.

- Tidspunktet for anerkendelsen nærmer sig. Jeg håber, at flere andre lande vil gøre det på samme tid. Indikationerne er positive. Men det er ikke muligt at nævne et antal lande, da forskellige lande skal have forskellige nationale processer, siger Harris.

Den irske premierminister fortæller, at han onsdag aften delte sin bekymring med flere lande. Han mener, at tostatsløsningen, som er EU's officielle politik, er blevet nedprioriteret.

- Det er meget vigtigt, meget vigtigt, at EU kommer tilbage til det helt centrale: At vejen til en løsning i Mellemøsten går igennem en politisk proces, der fører til en tostatsløsning, så Israel og Palæstina bor side om side i sikkerhed og fred i en stabil region, siger Harris.

De fleste lande i verden har anerkendt Palæstina som stat. Det gælder knap tre ud var fire FN-lande.

Også i Danmark er debatten aktuel. Tidligere på ugen fremsatte Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale et forslag om at anerkende en palæstinensisk stat.

/ritzau/