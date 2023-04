Tre FN-ansatte er dræbt under fortsatte uroligheder i Sudan

Tre ansatte fra FN's Fødevareprogram (WFP) er blevet dræbt i Sudan under de igangværende uroligheder i landet.

Det oplyser FN's særlige udsending i Sudan, Volker Perthes, i en udtalelse.

- Jeg er også ekstremt forfærdet over meldingerne om projektiler, der rammer folk fra FN og andre humanitære repræsentanter, samt meldinger om plyndringer, lyder det fra tyske Volker Perthes.

Det er ikke oplyst, hvilke nationaliteter de tre dræbte havde.

Artiklen fortsætter under annoncen

WFP oplyser søndag eftermiddag, at man midlertidigt indstiller alle sine operationer i Sudan som følge af de tre personers død.

Natten til søndag oplyste Centraludvalget for Sudans Læger, at mindst 56 civile er blevet dræbt i Sudan siden lørdag morgen.

Næsten 600 personer er blevet såret.

Lørdag morgen begyndte der at være meldinger om massive skudvekslinger og flere eksplosioner i Sudans hovedstad Khartoum.

Uroen fortsatte hele dagen, og søndag meldes der igen om kampe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uroen kommer efter flere dages spændinger og magtkampe mellem hæren og den paramilitære organisation RSF.

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021.

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre - altså til et styre, der ikke ledes af en person fra militæret.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

/ritzau/