Tre formodede Hamas-medlemmer varetægtsfængsles i Tyskland

Efter anholdelser af fire formodede Hamas-medlemmer i Berlin og Holland er tre af de fire blevet varetægtsfængslet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa fredag.

De tre, der blev varetægtsfængslet, blev anholdt i Berlin. For den fjerde, som blev anholdt i Rotterdam, forberedes en udlevering til Tyskland, rapporterer Tagesschau.

Anklagere mener, at personerne har forsøgt at skaffe sig våben til et muligt angreb på jødiske institutioner i Europa.

De beskyldes alle for at være medlemmer af en udenlandsk terrororganisation.

Ifølge anklagerne har de tætte bånd til ledelsen i Hamas' militære gren.

Mændenes aktiviteter har ikke direkte forbindelse til Hamas-angrebet i Israel 7. oktober. Det meddeler anonyme kilder i sikkerhedskredse ifølge dpa.

Tyske myndigheder har ifølge mediet Spiegel ikke kendskab til konkrete mål for et muligt angreb.

I oktober havde de tre mænd i Berlin flere gange forsøgt at få fat i våben. Her menes de at være blevet hjulpet af manden i Rotterdam.

Anholdelserne torsdag i Holland og Tyskland fandt sted på en dag, hvor der også i Danmark blev gennemført en antiterroraktion.

I mail til Ritzau skrev Politiets Efterretningstjeneste torsdag, at der ikke er sammenhæng mellem torsdagens anholdelser i Tyskland og anholdelser i Danmark.

- Der er tale om en kompleks sag i et meget komplekst trusselsbillede, men i anledning af de historier, der florerer i flere medier, finder PET dog anledning til at præcisere, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem de terroranholdelser, der er foretaget i Danmark og den sag, der omtales vedrørende Hamas-tilknyttede personer anholdt i Tyskland, står der i mailen.

