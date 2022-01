Tre hvide amerikanere får livstid for drab på sort jogger

Travis McMichael, hans far Gregory og deres nabo William Bryan får livstid for drab på joggeren Ahmaud Arbery.

Tre hvide amerikanere fra delstaten Georgia er fredag blevet idømt fængsel på livstid for det racistisk motiverede drab på joggeren Ahmaud Arbery.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen drejer sig om den 25-årige Arbery, som blev skudt og dræbt en eftermiddag sent i februar 2020.

Bag drabet stod 66-årige Gregory McMichael, hans 35-årige søn, Travis, og deres nabo William "Roddie" Bryan.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre forsvarede sig ifølge mediet CNN med, at de havde mistænkt Arbery for forsøge at bryde ind på en byggeplads.

En betjent afgav forklaring i retten om hans afhøring af Gregory McMichael umiddelbart efter drabet.

Gregory havde bedt sønnen Travis om at afskærme Ahmaud Arbery fra at komme væk, så de i fællesskab kunne tilbageholde ham.

Selv greb han et haglgevær og stormede ud på gaden, hvor han konfronterede Arbery.

- Jeg sagde, at han skulle standse.

- Jeg sagde: "Jeg blæser fandeme knoppen af dig" eller sådan noget. Jeg prøvede at få ham til at forstå, at det ikke var for sjov, sagde Gregory McMichael ifølge betjenten under afhøringen.

Ifølge Reuters ledte det til, at Arbery flygtede, og at familien McMichael satte efter ham i bil og bevæbnet med haglgeværet.

Naboen William Bryan fulgte efter i sin egen bil og optog hændelsen på sin mobiltelefon.

Videoen viser Gregory McMichael, der skyder efter Arbery på meget kort afstand. Arbery mistede livet den dag.

De tre mænd blev ikke anholdt umiddelbart efter drabet. Ifølge CNN var det ikke før, videoen fra William Bryans telefon blev offentliggjort og pustede nyt liv i Black Lives Matter-demonstrationerne, at politiet skred til handling og anholdt de tre.

De tre mænd blev kendt skyldige i drabet helt tilbage i november, men det er altså først fredag, at der er blevet udmålt en straf.

Alle tre er blevet idømt fængsel på livstid. For farens og sønnens vedkommende er det uden mulighed for prøveløsladelse, mens William Bryan kan søge om det efter at have afsonet 30 år af sin straf.

/ritzau/