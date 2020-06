Tre indiske soldater dræbt ved grænsen til Kina

Skudepisode skete efter uger med tiltagende spændinger i område, hvor begge lande har styrket tilstedeværelse.

Tre indiske soldater er blevet dræbt ved en skudveksling på grænsen til Kina, meddeler Indiens hær tirsdag.

Skudepisoden er sket efter uger med tiltagende spændinger i området og indsættelse af tusindvis af ekstra soldater på begge sider.

- Der var en voldelig konfrontation mandag aften (tidligt tirsdag dansk tid) med dræbte. På den indiske side omfatter tabene en officer og to soldater, hedder det i en erklæring fra den indiske hær.

Skyderiet er sket i den vestlige del af Himalaya, hvor der i flere uger har været tiltagende spændinger mellem de to store lande.

Kinas udenrigsministeriums talsmand, Zhao Lijian, siger tirsdag i en kommentar, at "indiske soldater krydsede grænselinjen to gange mandag og provokerede og angreb kinesisk personel".

- Dette førte til en alvorlig fysisk konfrontation mellem grænsestyrkerne på de to sider, siger han.

Forholdet mellem Kina og Indien har traditionelt været fjendtligt.

Striden ved de to landes grænse i Himalaya er blevet udløst ved, at Indien bygger veje og landingsbaner til fly i området. Dette sker i en intens konkurrence med Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej".

Det er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur. Projektet er stødt på kritik mange steder - blandt andet fra Frankrig og Tyskland.

Projektet har vakt bekymring, da det knytter sig til stridighed om gældsproblemer i den kinesiske udenrigspolitik.

Kritikere advarer om, at det er en skjult "gældsfælde", som skal hjælpe kinesiske selskaber. I USA kaldes programmet i dag for et "forfængeligheds-projekt".

I Himalaya er soldater fra både Kina og Indien blevet sendt til Galwan-Dalen i i den højt beliggende Ladakh-region. Her er beskyldninger om grænsekrænkelser bølget frem og tilbage i ugevis.

På begge sider har militær oprettet forsvarsstillinger.

Den indiske premierminister Narendra Modis regering har efter mange års forsømmelser iværksat byggerier af 66 vigtige veje langs Kinas grænse. De skal stå færdige i 2022.

