Tre kandidater kæmper om at skulle genrejse vingeskudt Labour

Mandag starter valg af ny Labour-formand på bagkant af dårligste valg siden 1935. Brexit-ordfører er favorit.

Der venter en særdeles vanskelig opgave med at rejse et vingeskudt parti for den kommende leder af det britiske oppositionsparti Labour, der i december fik det dårligste valg siden 1935.

Mandag starter afstemningen om formandsposten i det gamle arbejderparti, hvor der skal findes en afløser for Jeremy Corbyn, som meldte sin afgang efter valget i december.

Feltet er nede på tre navne. Den klare favorit blandt bookmakerne er 57-årige Keir Starmer, der er uddannet advokat og har været en del i vælten de seneste år som partiets brexit-ordfører.

Derefter kommer den 40-årige Rebecca Long-Bailey, der har været erhvervsordfører, og hun vurderes som det bedste bud på at kunne slå Keir Starmer.

Den sidste kandidat er den ligeledes 40-årige Lisa Nandy, der har en baggrund som partiets energiordfører.

Valget er ifølge Ole Helmersen, der er lektor på CBS med speciale i britisk politik, et spørgsmål om mere af det samme eller en ny retning for partiet.

- Rebecca Long-Bailey står rent politisk et langt stykke henad vejen samme sted som Jeremy Corbyn, hvilket er på den ydre venstrefløj i partiet.

- Til gengæld er Keir Starmer en mere midtsøgende politiker. Nogen har sammenlignet ham med Tony Blair - det er måske lige at trække den - men han vil trække partiet længere ind mod midten i britisk politik, siger Ole Helmersen.

Uanset hvem der ender med at blive partiets næste formand, ser Ole Helmersen en svær opgave med at komme tilbage i varmen efter fire tabte parlamentsvalg på stribe.

Han peger på, at Labour skal ud og vinde omkring 120 valgkredse for igen at have en chance for at blive regeringsparti. Partiet fik ved seneste valg 203 ud af 650 pladser i parlamentet.

- Der er en opgave med at få Labour til igen at blive et troværdigt parti. Hvis de skal tilbage til magten i britisk politik, så skal de ind på en mere midtsøgende kurs for at kunne samle mange millioner vælgere op.

- De fleste vælgere i Storbritannien er et sted på midten, og der er Labour ikke i øjeblikket, siger Ole Helmersen.

Han henviser til, at partiet i nyere tid har haft størst succes i årene med Tony Blair og efterfølgende Gordon Brown som premierminister, hvor partiet var mere midtsøgende.

Afstemningen begynder mandag og slutter 2. april. Resultatet offentliggøres 4. april.

/ritzau/