Tre krigsforbrydere idømt lange straffe ved FN-støttet domstol

Tre medlemmer af en milits er blevet dømt for deltagelse i en massakre i en landsby i maj 2019.

En FN-støttet domstol i Den Centralafrikanske Republik (CAR) har i sin første afgørelse nogensinde dømt tre medlemmer af en milits for forbrydelser mod menneskeheden. De er idømt fængselsstraffe fra 20 år til livstid.

De tre mænd - Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba og Tahir Mahamat - var anklaget for at have deltaget i en massakre i en nordvestlig landsby i CAR i maj 2019.

3R-militsen, der har terroriseret civile i årevis, dræbte 46 civile.

I en erklæring mandag siger dommeren, at de tre mænd er dømt for drab, umenneskelige handlinger og ydmygelser af deres ofre.

Adoum blev som "militær chef" desuden dømt for voldtægter begået af underordnede og for krigsforbrydelser.

Mahamat, som har erklæret sig uskyldig, har sultestrejket i tre uger. Han blev ført ind i retssalen på en båre.

Den FN-støttede specialdomstol (SCC) blev oprettet i 2015 for at føre retssager om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden efter en langvarig kaotisk periode i landet.

Dommerne ved den særlige domstol kommer blandt andet fra Frankrig, Togo og Congo.

Dommen er den første fra SCC-domstolen.

Den Centralafrikanske Republik er et af verdens fattigste lande og har været hærget af konflikt og kaos de seneste 20 år.

Den seneste af en række konflikter i landet brød ud i 2013, da den daværende regering blev væltet af Seleka-oprørere. Det udløste en fuld krig med en kristen anti-balaka-milits.

De tre dømte har mulighed for at appellere dommen inden for tre døgn.

/ritzau/AFP