Tre kristne gidsler frigivet i Haiti

Tre af de i alt 17 kristne missionærer og børn, som for over syv uger siden blev taget som gidsler i Haiti, er blevet frigivet.

Det oplyser organisationen Christian Aid Ministries, der har sendt dem til Haiti.

De blev frigivet søndag aften lokal tid.

- Vi takker Gud for, at tre gidsler mere blev frigivet i aftes. De, der blev frigivet, er i sikkerhed og lader til at have det godt, skriver organisationen på sin hjemmeside.

Ngo'en meddeler ikke navne på de gidsler, der nu er ude af deres fangenskab, eller omstændigheder omkring frigivelsen. Det er heller ikke oplyst, om der er betalt løsesum.

For to uger siden blev et amerikansk ægtepar frigivet af helbredsårsager. Der blev ikke betalt løsesum for dem, oplyste Christian Aid Ministries på det tidspunkt.

I alt blev 16 amerikanere og en canadier bortført den 16. oktober i Ganthier, en forstad til Haitis hovedstad, Port-au-Prince. Fem af dem er børn, heriblandt en baby på otte måneder.

12 af gidslerne er stadig tilbageholdt af en kriminel bande ved navn 400 Mawozo. Banden har forlangt én million dollar i løsepenge for hver af gidslerne.

De 17 missionærer havde været på besøg på et børnehjem, som Christian Aid Ministries driver i Haiti, da de blev taget til fange.

Banden, der står bag, er kendt for at foretage bortførelser og kræve løsepenge. Den har tidligere bortført medlemmer af religiøse organisationer.

Men de i alt 17 mennesker med tilknytning til Christian Aid Ministries er den gruppe, der har været holdt fanget længst tid.

Den hidtil længstvarende gidseltagning skete i april, hvor en katolsk gejstlig blev frigivet efter 21 dages fangenskab.

USA's viceudenrigsminister Brian Nichols har betegnet sagen som "dybt bekymrende".

Han tilføjer, at der alene i år har været 41 tilfælde, hvor amerikanske statsborgere eller personer med permanent opholdstilladelse i USA er blevet bortført i Haiti af bander, der kræver løsesum.

/ritzau/dpa