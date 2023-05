Tre lande står for ni ud af ti registrerede henrettelser

Mindst 883 mennesker blev på globalt plan henrettet i 2022.

Det viser Amnesty Internationals årsrapport om henrettelser og dødsstraffe. Tallene indeholder kun registrerede henrettelser.

Iran, Saudi-Arabien og Egypten står for flest af henrettelserne. 796 af de 883 er sket i de tre lande. Det svarer til 90 procent af alle registrerede henrettelser i 2022.

- Senest har Iran brugt dødsstraf som et desperat forsøg på at afslutte den folkelige opstand og frarøve folk deres ret til at protestere, udtaler Agnès Callamard, der er generalsekretær i Amnesty International, i en pressemeddelelse.

Iran topper med 576 henrettelser i 2022, og er dermed det land med klart flest.

Amnesty International registrerede 579 henrettelser i hele verden i 2021. Iran stod ifølge Amnesty for 314 af dem.

Ifølge Malene Haakansson, som er kommunikations- og pressechef for Amnesty International Danmark, vurderer Amnesty, at mindst 200 er blevet henrettet i Iran de første fire måneder i 2023.

Dermed vil antallet af registrerede henrettelser i Iran sandsynligvis stige, når rapporten for 2023 foreligger.

- I forhold til den seneste bølge af dødsdomme kan vi se, at det har forbindelse til den politiske undertrykkelse, siger Malene Haakansson.

- I forbindelse med de seneste demonstrationer, hvor demonstranter er blevet arresteret, er der faldet minimum 14 dødsdomme.

De 883 registrerede henrettelser på globalt plan er ifølge Malene Haakansson kun toppet af isbjerget.

I Kina er antallet af henrettelser eksempelvis en statshemmelighed. Derfor er det ikke muligt at få tal fra landet. Sådan gælder det for flere lande.

Amnesty mener, at Kina henretter flere end resten af verdens lande til sammen.

Kasakhstan, Papua Ny Guinea, Sierra Leone og Den Centralafrikanske Republik afskaffede dødsstraf i 2022.

Liberia og Ghana er i gang med at gøre det samme, og i Sri Lanka og Maldiverne oplyser myndighederne, at de ikke vil gennemføre henrettelser.

112 lande har helt afskaffet dødsstraf.

