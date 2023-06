Tre mænd anholdt for at planlægge angreb på prideparade i Wien

Østrigsk politi anholdt forud for lørdagens prideparade i Wien tre mænd på 14, 17 og 20 år for at have planlagt et angreb i forbindelse med paraden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De tre unge mænd mistænkes for at sympatisere med den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Det fortæller chef for Østrigs efterretningstjeneste (DSN) Omar Haijawi-Pirchner søndag.

Efterretningschefen understreger dog, at der "aldrig var nogen trussel" mod dem, der deltog i prideparaden i det centrale Wien lørdag.

I en pressemeddelelse fra landets indenrigsministerium lyder det, at de tre mænd sympatiserede med IS. Blandt andet ved på internettet at dele ekstremistisk indhold.

- I denne sammenhæng fokuserede de mistænkte på prideparaden som et potentielt mål for et angreb, skriver ministeriet.

Politiet ransagede lørdag to adresser. Her fandt betjente våben og andre beviser mod de tre unge østrigere. De har bosniske og tjetjenske rødder.

Ifølge nyhedsbureauet DPA er der tale om sværd, en økse, kastestjerner, gaspistoler og knive.

De tre anholdte havde planlagt at bruge knive eller køretøjer ved angrebet, lyder det fra politiet.

Det er uvist, hvordan de tre anholdte forholder sig til anklagen.

En af de tre unge mænd var i forvejen kendt af politiet.

Omkring 300.000 deltog i paraden for LGBTQ-rettigheder lørdag.

Politiet kunne hurtigt udelukke, at de tre mænd havde medsammensvorne. Derfor valgte man ikke at aflyse paraden, fortæller Omar Haijiwi-Pirchner ifølge DPA.

I november 2020 skød og dræbte en IS-sympatisør fire personer ved et angreb i centrum af Wien.

Yderligere 23 personer blev såret i angrebet, inden politiet skød og dræbte gerningsmanden.

Tidligere i år blev to medgerningsmænd idømt fængsel på livstid, mens to andre personer blev idømt fængselsstraffe på henholdsvis 19 og 20 år.

