Tre mænd er samlet op efter flystyrt i Skagerak

Fly, der styrtede ud for Sydnorge, deltog i eftersøgning af mand, der faldt over bord på skib fra Hirtshals.

Tre personer er samlet op i Skagerak efter et flystyrt ud for den sydnorske by Mandal.

I deres lille fly deltog de i eftersøgningen af en mand, der var faldet over bord på passagerfærgen "Stavangerfjord". Den var på vej fra Hirtshals til Stavanger.

Det oplyser flere norske medier.

- Vi har plukket tre personer op fra havet. Tilstanden er uafklaret, og de bliver fløjet til sygehus på land, siger pressechefen i den norske redningstjenesten Anders Bang Andersen.

To personer er blevet fløjet til hospitalet i Kristiansand, mens den tredje fra flyet er sendt til behandling i Oslo.

Hospitalet i Kristiansand vil ikke over for avisen VG kommentere de to indlagtes tilstand.

Norsk politi oplyser, at det lille fly deltog i eftersøgningen af den mand, som natten til lørdag faldt over bord på færgen fra Hirtshals til Stavanger. Det skete ud for Mandal. Passagerfærgens endemål var Bergen.

De tre mænd på det forulykkede fly arbejder ikke for politiet.

Eftersøgningen af deres fly gik i gang 16.01 lørdag eftermiddag. To timer og 31 minutter senere blev de samlet op fra havet, siger Anders Bang Andersen til VG.

/ritzau/