Tre mænd får fængsel på livstid: Dræbte 12-årig pige i Sverige

Drabet på en 12-årig pige i Sverige giver tre mænd fængsel på livstid.

Det har retten i Södertörn afgjort onsdag, skriver nyhedsbureauet TT.

Pigen blev dræbt af skud uden for en McDonald's-restaurant i Norsborg syd for Stockholm i sommeren 2020.

Skuddene var tiltænkt to mænd med bandeforbindelser, der befandt sig på stedet. Men de blev ikke ramt. Det gjorde i stedet den 12-årige pige.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har været et spørgsmål om vilkårlig affyring med automatvåben et sted, hvor der var flere mennesker, og en af dem døde.

- Straffen kan derfor ikke være andet end fængsel på livstid, siger retsformand Tore Gissin i en pressemeddelelse ifølge TT.

Drabet blev begået natten til den 2. august 2020.

Foruden drab var de tre mænd tiltalt for syv drabsforsøg, da flere personer, der befandt sig uden for restauranten, var i fare.

Anklageren i sagen, Anna Svedin, har beskrevet det som "et under", at der ikke var flere, der blev ramt af skuddene.

Ifølge Anna Svedin var det en konflikt i det svenske bandemiljø, der lå bag episoden. De tre dømte har forbindelse til en bande, der hedder Maygrupperingen.

Den var i sommeren 2020 i konflikt med to andre grupperinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sagen har der ikke været direkte beviser, der pegede på, at de tre mænd var skyldige i drabet. Men beskeder mellem de tre mænd før og efter drabet har været et af de stærkeste indicier i sagen.

Sagen omfattede flere tiltalepunkter, der vedrører kriminalitet i bandemiljøet, og der var rejst tiltale mod i alt seks mænd.

Tre af dem er sat i forbindelse med drabet på pigen. Af dem var to tiltalt for et drabsforsøg, der fandt sted en uge før drabet ved McDonald's-restauranten.

Anna Svedin gik efter at få idømt de tre mænd fængsel på livstid.

Mændene har gennem sagen nægtet sig skyldige i drab.

/ritzau/