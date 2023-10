Tre mænd stukket med kniv i engelsk by - en er dræbt

En mand er død, og to andre er blevet bragt på hospitalet efter et knivstikkeri i den engelske by Halifax natten til søndag.

Det oplyser politiet i West Yorkshire på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

En af de to, som er bragt på hospitalet, er i kritisk tilstand.

Den tredje person har skader, som ikke er livstruende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Knivstikkeriet fandt sted i bymidten, oplyser politiet. Politiet blev kaldt til området klokken 03.48 søndag.

Der er søndag formiddag fortsat omfattende politiundersøgelser i området med blandt andet kriminalteknikere, oplyser politiet.

- Offentligheden og lokale forretninger takkes for deres tålmodighed, skriver politiet på X.

Politiet melder ikke om noget motiv til knivstikkeriet. Det står heller ikke klart, om der er anholdte.

- Efterforskningen er i de meget tidlige stadier, og yderligere information vil blive frigivet, når tiden er inde, skriver politiet.

Halifax med knap 90.000 indbyggere ligger umiddelbart sydvest for Bradford relativt centralt i England. Leeds er den største by i West Yorkshire.

/ritzau/