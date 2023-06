Tre meldes døde efter angreb i det østlige Kyiv - heraf to børn

Tre personer meldes døde i angreb, der har ramt det østlige Kyiv i Ukraine natten til torsdag.

Det oplyser hovedstadens myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Syv personer meldes såret i to forskellige distrikter, herunder Desnjanskyj, som ligger i udkanten af den krigshærgede hovedstad.

Ifølge Kyivs militære administration er to af de døde børn. Det skriver administrationen i et opslag på beskedtjenesten Telegram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er også meldinger om skader på bygninger.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver på det sociale medie Telegram, at redningshold har slukket ild som følge af angrebene. Ifølge ham er en klinik blevet ramt.

Diskussioner på sociale medier går ifølge Reuters på, at missiler har stået bag angrebene. Det skyldes det korte stykke tid mellem luftangrebsalarmen og angrebet. Luftalarmer var i gang i omkring én time.

Angrebet er nummer 18 rettet mod hovedstaden på en måned.

Tirsdag takkede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, landets luftforsvar for at have reddet hundredvis af liv mandag.

Det ukrainske luftvåben oplyste tirsdag formiddag, at det natten forinden nedskød 29 ud af 31 droner over hovedstaden Kyiv og Kyiv-regionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var ifølge nyhedsbureauet Reuters tale om det tredje større russiske droneangreb i løbet af 24 timer.

Med en længe ventet ukrainsk modoffensiv tilsyneladende lige rundt om hjørnet har Rusland på det seneste intensiveret dets angreb mod Ukraines militære infrastruktur og forsyningslinjer.

På samme tid er Rusland på det seneste blevet ramt af en række angreb mod militær-, energi- og transportsektoren.

Ukraine tager næsten aldrig ansvar for angreb indenfor russisk territorium.

Men det har ikke holdt Rusland fra at beskylde Ukraine for angrebene.

/ritzau/