Tre militante palæstinensere dræbt af israelsk militær

Israelske sikkerhedsstyrker skød og dræbte søndag tre militante palæstinensere på den besatte Vestbred.

Det oplyser politiet i byen Jerusalem.

Volden er taget til på Vestbredden siden sidste år, og antallet af israelske razziaer og palæstinensiske gadeangreb er taget til.

Drabene på de tre militante palæstinensere ventes at udløse hævnangreb fra palæstinensere.

Det israelske politi siger i en erklæring, at specialstyrker forhindrede et angreb, da de skød de tre palæstinensere, som kom fra flygtningelejren Jenin og var på vej til at udføre et angreb.

En talsmand for den militante palæstinensiske gruppe Hamas lover gengældelse.

- Fjenden, som har dræbt tre fra det palæstinensiske folk, vil komme til at betale for disse forbrydelser, siger talsmand Hazem Qassem.

Også den palæstinensiske gruppe Islamisk Jihad, som er til stede både i Gazastriben og på Vestbredden, har svoret hævn.

- Fjenden vil indse, at dens tosserier og terrorisme vil blive mødt med hårde reaktioner fra modstandsbevægelsen, siger talsperson Tareq Selmaa i en erklæring.

Det israelske politi siger, at en af de dræbte var leder af en militant gruppe, som har foretaget angreb mod israelske sikkerhedsstyrker.

Premierminister Benjamin Netanyahu har rost sikkerhedsstyrkerne for deres aktion.

- Vi vil fortsætte med at handle mod dem, som vil angribe os - overalt og til hver en tid, siger han.

/ritzau/Reuters