Tre partier ligger næsten lige dagen før finsk valg

Der er spænding op til Finlands parlamentsvalg søndag, hvor den finske statsminister, socialdemokraten Sanna Marin, står over for en tæt kamp med navnlig de konservative i Samlingspartiet.

- Vi fører i meningsmålingerne, og vi har ført en flot valgkamp, lyder det optimistisk fra Petteri Orpo, der er Samlingspartiets leder.

De tre største partier ligger næsten side om side. Det er som regel det parti, der får de fleste stemmer, som får regeringsmagten, hvis det kan samle et flertal bag sig.

I henhold til den seneste meningsmåling fra tv-stationen Yle har Samlingspartiet en opbakning fra vælgerne på 19,8 procent, mens det EU-skeptiske nationalistiske parti De Sande Finner ligger på 19,5 procent.

De Sande Finner ledes af Riika Purra.

Statsminister Sanna Marin og Socialdemokratiet (SDP) ligger på en tredjeplads i målingen med en opbakning på 18,7 procent.

Det dominerende tema i valgkampen har været krav om besparelser fra landets finansministerium.

Orpo har lovet milliardbesparelser og vil samtidig sænke skatterne. Hans konservative parti anklager den siddende regering for at have sløset penge væk og øget Finlands budgetunderskud.

- Jeg vil rette op på økonomien. Jeg vil styrke den økonomiske vækst, siger Orpo, som under valgkampen har anklaget Marin for at tage alt for let på den økonomiske udvikling og gælden.

Finlands gæld sammenholdt med BNP er steget til 73 procent fra 64 procent i 2019.

Valget afholdes lige efter Finland har sikret sig optagelse i Nato.

- I 20 år var Samlingspartiet det første og det eneste parti i Finland, som støttede en Nato-optagelse, fremhæver Orpo.

Det er tradition i Finland, at regeringer dannes fra brede flertal fra både højre og venstre, men dette valg kan blive begyndelsen på en ny æra med blokpolitik.

Orpo har større muligheder end Marin for at danne regering, da han både kan indgå i en alliance med SDP og med De Sande Finner. Marin har udelukket et samarbejde med De Sande Finner.

I øjeblikket er der 10 partier i parlamentet.

/ritzau/AFP