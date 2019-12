Tre personer dræbt af skud ved sikkerhedstjenesten i Moskva

En mand har torsdag eftermiddag affyret skud i Moskva i nærheden af sikkerhedstjenestens hovedkvarter.

Tre personer er dræbt i det centrale Moskva, efter at en mand har åbnet ild i nærheden af den russiske sikkerhedstjeneste FSB's hovedkvarter torsdag eftermiddag.

Det skriver flere russiske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er meldinger om, at skyderiet har fundet sted i receptionen hos FSB. Dette er ikke blevet bekræftet.

Mindst en af de dræbte skulle være en politibetjent.

Det russiske politi har bekræftet, at et skyderi har fundet sted, og at det har "neutraliseret" gerningsmanden.

Politiet har afspærret området, og flere er blevet evakueret.

Tidligere torsdag fortalte et vidne til Reuters, at hun havde hørt pistolskud i samme område.

En video, der er blevet delt på sociale medier, viser flere mennesker, der ligner politibetjente med geværer, som løber ned ad en nærtliggende gade.

Skyderiet kommer kun få timer efter Ruslands præsident, Vladimir Putins, årlige pressekonference. Præsidenten er blevet orienteret om skyderiet, siger en talsmand ved Kreml.

/ritzau/