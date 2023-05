Tre personer er blevet skudt i det sydlige Stockholm

Svensk politi har onsdag aften måttet rykke talstærkt ud til Rågsved, som ligger i den sydlige del af hovedstaden, Stockholm.

Her har flere anmeldere kontaktet politiet om en skudepisode, hvor tre personer er blevet ramt.

Det oplyser politiets pressetalsmand Mats Eriksson ifølge nyhedsbureauet TT.

- Vi har fundet tre personer, som er kommet alvorligt til skade, siger han.

Én af de tre personer er en mand i 20'erne, men politiet kommer ikke nærmere ind på, hvor gamle de andre er. Han og de to andre måtte få førstehjælp af politiet, da betjentene ankom til gerningsstedet.

Der pågår for nuværende en stor politiaktion på stedet, men politiet har allerede anholdt fire personer i forbindelse med hændelsen.

- Vi har tjekket et stort antal personer. Fire personer er blevet taget med til afhøring, siger Mats Eriksson.

Han præciserer ikke, hvad der har fået politiet til at afhøre de fire personer.

Det fremgår ikke, om der er nogen, som har mistet livet i skyderiet. Det står endnu heller ikke klart, om der er tale om et opgør i Stockholms kriminelle miljø.

Men Mats Eriksson klargør over for den svenske avis Aftonbladet, at der er tale om et enormt politiopbud i området.

- Der var et stort antal ressourcer der. Jeg har ikke engang talt hvor mange. Det er alle de kompetencer, vi har. Så småt skal vi også have teknikere på stedet, siger han.

En beboer i området fortæller til Aftonbladet, at vedkommende sad og så fjernsyn i sin lejlighed, da skyderiet begyndte.

- Jeg kunne høre, at det ikke var fyrværkeri, men at det lød som pistolskud, siger vidnet.

- Så åbnede jeg altandøren, og så var der en helvedes larm, og jeg hørte mærkelige skrig. Jeg ringede 112, men så så, at politiet ankom meget hurtigt.

Vidnet, som ikke er navngivet af Aftonbladet, siger desuden, at der var to helikoptere, som kredsede over området.

- Den ene fløj ret højt, og den anden fløj lavt. Den anden, som var en lægehelikopter, er landet og lettet igen.

